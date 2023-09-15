В Душанбе прошел саммит стран-учредителей фонда спасения Арала

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 15 сентября прошло заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

В ходе заседания выступили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

В своем выступлении Токаев отметил, что встреча имеет особое символическое значение – в этом году исполнилось 30 лет с момента создания Международного фонда спасения Арала.

«Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды. Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%.

По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних «климатических» мигрантов», - сказал он.

Президент Мирзиеев в своем выступлении предложил каждой стране взять на себя обязательства по привлечению внешнего содействия в региональные проекты, определив конкретные целевые показатели, и при координации председательствующей стороны выработать механизмы привлечения и распределения инвестиций и технического содействия.

Кроме того, предложено созвать специальную региональную конференцию в целях ускорения реализации совместных проектов с привлечением зарубежных партнеров, ведущих международных институтов и донорских организаций.

Глава Узбекистана подчеркнул, что в целях содействия скоординированной политике по интегрированному управлению водно-энергетическими ресурсами в регионе, целесообразно с участием международных консультантов разработать долгосрочные Планы развития бассейнов Амударьи и Сырдарьи.

Президент Узбекистана также поделился своим видением относительно строительства канала «Куштепа». Отмечено, что в регионе появился новый участник процесса водопользования, в связи с чем предложено сформировать совместную рабочую группу по изучению всех аспектов строительства канала и его влияния на водный режим реки Амударьи с привлечением исследовательских институтов наших стран, а также рассмотреть вопрос вовлечения представителей Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов.

По итогам саммита были подписаны следующие документы:

- Душанбинское заявление глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала;

- Решение Совета глав государств-учредителей МФСА об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала;

- Решение Совета глав государств-учредителей МФСА об избрании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Президентом Международного фонда спасения Арала на 2024-2026 годы;

- Решение Совета глав государств-учредителей МФСА о деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала.

Председательство в МФСА на 2024-2026 годы перешло к Республике Казахстан.

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