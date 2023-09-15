Убийцу пятилетней таджички приговорили в пожизненному заключению. Дело длилось 5 лет

CentralAsia (KZ) - Верховный суд России 13 сентября пересмотрел дело об изнасиловании и убийстве 5-летней девочки таджикских мигрантов Хувайдо Тиллозода и приговорил признанного виновным в совершении преступления Александра Семина к пожизненному заключению, пишет Московский Комсомолец.

Ранее 15 марта Московский областной суд приговорил Семина к 24 годам колонии строгого режима, признав его виновным в изнасиловании и убийстве живущей по соседству с ним в городе Серпухове 5-летней девочки.

С этим приговором не согласились обе стороны: потерпевшая сторона, родители девочки, настаивали на ужесточении мер наказания, а адвокаты Семина считали, что он по причине психической болезни не может быть привлечен к уголовной ответственности. В итоге суд приговорил Семина к пожизненному сроку.

Пятилетняя Хувайда, проживавшая вместе с родителями, мигрантами из Таджикистана, в городе Серпухове, в Московской области, была изнасилована и убита соседом, вечером 22 июля 2018 года. Ее тело нашли на следующее утро внутри спортивной сумки недалеко от железнодорожной станции города.

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