В Казахстане на казахстанском спутнике KazSat-3 произошла внештатная ситуация
- Казахстан, происшествия
- 10:45, 16 сентября 2023
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CentralAsia (KZ) - В связи с внештатной ситуацией на казахстанском спутнике KazSat-3, часть казахстанских и зарубежных телеканалов в пакетах OtauTV оказались недоступны, говорится в сообщении АО «Казтелерадио» от 15 сентября.
АО «Казтелерадио» совместно с Центром космической связи проводит работы по восстановлению работоспособности KazSat-3. При этом государственные телеканалы использующие KazSat-2 транслируются в штатном режиме. Все 567 радиотелевизионных станции принимают телевизионные каналы с резервного спутника KazSat-2 и вещают на всю территорию Республики Казахстан.
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