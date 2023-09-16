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В Казахстане на казахстанском спутнике KazSat-3 произошла внештатная ситуация

CentralAsia (KZ) -  В связи с внештатной ситуацией на казахстанском спутнике KazSat-3, часть казахстанских и зарубежных телеканалов в пакетах OtauTV оказались недоступны, говорится в сообщении АО «Казтелерадио» от 15 сентября.

АО «Казтелерадио» совместно с Центром космической связи проводит работы по восстановлению работоспособности KazSat-3. При этом государственные телеканалы использующие KazSat-2 транслируются в штатном режиме. Все 567 радиотелевизионных станции принимают телевизионные каналы с резервного спутника KazSat-2 и вещают на всю территорию Республики Казахстан.

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