Макрон заявил, что хунта Нигера не позволяет завозить еду в посольство Франции, из-за чего посол вынужден питаться сухпайками

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский посол в Нигере живет в здании посольства фактически на положении заложника, а военные, захватившие власть в стране, не разрешают завозить в посольство продукты питания, передает Би-би-си.

Посол Сильвен Итте и персонал посольства «буквально взяты в заложники» и вынуждены питаться армейскими сухпайками, сообщил Макрон журналистам, находясь на востоке Франции.

Военная хунта Нигера, которая 26 июля свергла президента Мохамеда Базума, заявила послу Франции, что он должен покинуть страну в 48 часов. Этот ультиматум истек еще в августе, однако Париж отказался подчиняться требованиям хунты и признавать легитимность нового режима.

По словам Макрона, посол «не может выходить наружу, он персона нон-грата и ему отказывают в еде».

Французский президент вот уже несколько недель отказывается отзывать из Нигера посла, и ЕС поддерживает эту позицию, полагая, что требования хунты являются провокационными.

На вопрос журналистов о том, собирается ли эвакуировать посла на родину, Макрон ответил, что сделает все, что будет согласовано с президентом Базумом, потому что он — единственная законная власть в стране.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Они грозились убить его в случае интервенции, но в итоге решили его судить. Базум отказался уходить в отставку.

Нигер — бывшая колония Франции. 30 августа захватившие власть военные объявили об отмене всех соглашений с Францией и потребовали вывода ее войск. В стране дислоцировано около 1,5 тыс. французских военных. Эмманюэль Макрон заявлял о готовности поддержать интервенцию ЭКОВАС в Нигер.