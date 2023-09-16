Токаев: Стоки рек Сырдарьи и Амударьи крайне высоко зарегулированы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в ходе рабочего визита в Таджикистан поднял проблему неэффективного использования воды.

Как цитирует его Акорда, крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек региона – Сырдарьи и Амударьи.

В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, сказал он.

«Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Все это создает серьезные риски региональной безопасности. Казахская пословица гласит: «Су – ырыстың көзі» («Вода – источник благополучия»). Считаю, что наши государства при формировании водной политики должны исходить из того, что вода – это ограниченный природный ресурс, от которого напрямую зависит благополучие и устойчивое развитие всего региона. Остро стоит вопрос максимальной экономии воды путем внедрения цифровых технологий. Данное направление может стать основным в нашем сотрудничестве по водным ресурсам. В своем недавнем послании я уделил особое внимание водной проблематике. По моему поручению в Казахстане создано отдельное ведомство – Министерство водных ресурсов и ирригации, которое вплотную займется наболевшими вопросами этой отрасли», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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