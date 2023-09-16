Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским на следующей неделе

- Азия и мир, политика
- 12:18, 16 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в рамках заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает CNN.
Байден и Зеленский оба должны выступить перед ассамблеей во вторник.
Зеленский планирует использовать личное выступление на ежегодном собрании, чтобы призвать к большей поддержке Украины, поскольку она продолжает вести контрнаступление против России. Помимо выступления перед Ассамблеей, он планирует несколько встреч с другими мировыми лидерами в Нью-Йорке, пишет CNN.
Среди его целей будет попытка убедить страны, которые не заняли твердую позицию против войны, быть более решительными в своем осуждении России.
Среди его встреч будет встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, объявило израильское правительство в четверг.