Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским на следующей неделе

Зеленский и Байден, архивное фото

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в рамках заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает CNN.

Байден и Зеленский оба должны выступить перед ассамблеей во вторник.

Зеленский планирует использовать личное выступление на ежегодном собрании, чтобы призвать к большей поддержке Украины, поскольку она продолжает вести контрнаступление против России. Помимо выступления перед Ассамблеей, он планирует несколько встреч с другими мировыми лидерами в Нью-Йорке, пишет CNN.

Среди его целей будет попытка убедить страны, которые не заняли твердую позицию против войны, быть более решительными в своем осуждении России.

Среди его встреч будет встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, объявило израильское правительство в четверг.