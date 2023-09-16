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Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским на следующей неделе
Зеленский и Байден, архивное фото
Зеленский и Байден, архивное фото

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в рамках заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает CNN.

Байден и Зеленский оба должны выступить перед ассамблеей во вторник.

Зеленский планирует использовать личное выступление на ежегодном собрании, чтобы призвать к большей поддержке Украины, поскольку она продолжает вести контрнаступление против России. Помимо выступления перед Ассамблеей, он планирует несколько встреч с другими мировыми лидерами в Нью-Йорке, пишет CNN.

Среди его целей будет попытка убедить страны, которые не заняли твердую позицию против войны, быть более решительными в своем осуждении России.

Среди его встреч будет встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, объявило израильское правительство в четверг.

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