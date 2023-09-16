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Разведка Британии предполагает, что Россия готовится к обстрелам украинской инфраструктуры зимой
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Госслужба ЧС Украины.

CentralAsia (CA) -  Россия, вероятно, способна создать значительный запас крылатых ракет воздушного базирования. Существует реальная вероятность того, что Россия снова сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры в течение зимы. Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании за 16 сентября.

В период с октября 2022 по март 2023 года Россия сосредоточила удары дальнего радиуса действия на национальной энергетической инфраструктуре Украины.

Крылатые ракеты воздушного базирования (КБР), особенно современные AS-23 a KODIAK, были в центре большинства этих ударных операций. Россия использует стратегическую бомбардировочную авиацию для сброса этих боеприпасов из глубины российской территории, пишет британская разведка.

Отчеты из открытых источников предполагают, что с апреля 2023 года расходы на ракеты ALCM снизились, в то время как российские лидеры подчеркнули усилия по увеличению темпов производства крылатых ракет, пишет британская разведка.

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