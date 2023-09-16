Археологи нашли в Перу захоронения возрастом около 2900 лет

// Edison Mendoza Martínez

CentralAsia (CA) - Необычную археологическую находку сделали исследователи из Аякучано из Национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга, которые обнаружили семь гробниц, в которых были обнаружены человеческие останки, на равнине Паллавча-Пампа, археологическом памятнике, расположенном в провинции Вилькас-Уаман, регион Аякучо. сообщило агентство Andina.

Исследователь Эдисон Мендоса Мартинес, преподаватель Национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга и руководитель группы археологов, заявил, что найденные останки относятся к периоду становления 900 г. до н. э., предшествовавшему Вари, и что из-за важности захоронений речь идет об элитных личностях.

Выступая исключительно перед Андским агентством, археолог объяснил, что в районе вмешательства были обнаружены на поверхностном уровне три кургана, те же самые, которые были окружены террасами, поддерживаемыми большими каменными стенами; и что на их поверхности было обнаружено большое количество фрагментированной керамики формационного периода.

Точно так же археолог уточнил, что во время этих работ они также заметили наличие металлического погребального инвентаря с металлическими иглами, золотыми кольцами и перьями, что указывает на то, что останки принадлежали персонажам элитной или семейной касты. В прилегающих районах были обнаружены и другие захоронения, но в них не было золотых предметов.

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