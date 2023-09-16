Сергей Шойгу показал Ким Чен Ыну стратегические ракетоносцы и системы управления ракетным оружием. Фото

Ким Чен Ыну продемонстрировали новое вооружение фрегата «Маршал Шапошников» во Владивостоке // Минобороны РФ.

CentralAsia (CA) - Противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190 продемонстрировали руководителю Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыну во время его посещения фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников.

Как сообщает 16 сентября пресс-служба Министерства обороны России, главнокомандующий Военно-Морским Флотом Николай Евменов рассказал лидеру Северной Кореи и министру обороны России Сергею Шойгу о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащён модернизированный фрегат.

«Данные комплексы качественно отличают корабль от больших противолодочных кораблей проекта 1155 и существенно расширяют его боевые возможности. С данным вооружением фрегат «Маршал Шапошников» способен не только эффективно бороться с современными подводными лодками противника, но и вести бой с надводным противником на больших дистанциях, а также наносить точные удары по береговым объектам и объектам, расположенным на значительном отдалении от береговой черты», - говорится в сообщении.

Также Ким Чен Ыну в ходе показа фрегата «Маршал Шапошников» были продемонстрированы современные системы управления ракетным оружием, расположенные на центральном командном пункте корабля.

Николай Евменов рассказал Ким Чен Ыну и Сергею Шойгу о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования «Калибр» по морским и береговым целям на удалении более 1500 километров от корабля, говорится в сообщении.

// Минобороны РФ

На ходовом командном пункте главком ВМФ доложил о его маневренных характеристиках и особенностях управления. Также лидер КНДР ознакомился с навигационным оборудованием, обеспечивающим безопасность мореплавания.

В ходе модернизации фрегат «Маршал Шапошников» получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы «ГЛОНАСС», позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана.

Также Минобороны сообщает, что после осмотра фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» Ким Чен Ын был приглашён в кают-компанию, где ему было предложено сделать запись в книге почётных посетителей. Также северокорейскому лидеру был вручен памятный подарок – модель российского боевого корабля.

Фрегат «Маршал Шапошников», выбранный для показа руководителю КНДР, несколько лет назад прошёл глубокую модернизацию на предприятиях Дальнего Востока России, пишет Минобороны России.

Ранее Ким Чен Ын посетил аэродром Кневичи города Владивостока. Его там встретил Сергей Шойгу.

Для показа Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи были выставлены образцы современной авиационной техники Воздушно-космических сил России, говорится в сообщении.

Так, Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Данные самолеты составляют воздушный компонент стратегических ядерных сил Российской Федерации, пишет Минобороны.

О характеристиках представленных стратегических ракетоносцев, их вооружении и боевых возможностях доложил командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.

В ходе демонстрации современной российской авиационной техники на аэродроме Кневичи Ким Чен Ыну и Сергею Шойгу были представлены современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России.

О боевых возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3 доложили командиры экипажей боевых самолетов.

Кроме того, Сергей Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением – гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

В состав комплекса входит ракетоносец Миг-31И, оснащенный гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» и система управления ракетой.

Данный российский авиационный комплекс не имеет аналогов в мире и показал свою высокую боевую эффективность, говорится в сообщении.

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