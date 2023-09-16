В Москве в Доме правительства вновь введут масочный режим из-за COVID-19

CentralAsia (CA) - В здании правительства России с 18 сентября будет введен масочный режим, ограничены личные контакты между работниками, а также уменьшено количество зарубежных и внутрироссийских командировок членов кабмина.

Как рассказали РБК, соответствующие рекомендации, подписанные вице-премьером Дмитрием Григоренко, члены правительственного аппарата получили 15 сентября. В частности, возвращается обязательное использование масок и респираторов в здании, сокращается количество посетителей и личных контактов между сотрудниками. Кроме того, рекомендуется сократить командировки — как за рубеж, так и по России.

«На территории дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим, — подтвердили РБК в пресс-службе правительства. — Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации».

Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России с октября прошлого года и достиг минимальных значений к июлю. В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19, однако в августе заболеваемость снова начала расти. Так, если в начале августа в России выявляли около 3 тыс. зараженных в неделю, то к 10 сентября уровень заболеваемости увеличился до 7688 выявленных случаев в неделю.