Умер поэт-песенник Николай Добронравов

CentralAsia (CA) - В возрасте 94 лет умер поэт-песенник Николай Добронравов — муж композитора Александры Пахмутовой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на певца Николая Баскова.

«Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова», — написал он, процитировав строки из песни «Надежда», сочиненной поэтом.

Также о смерти Добронравова сообщила «Экспресс-газета». По данным издания, он умер «после тяжелой и продолжительной болезни».

В декабре 2020 года у поэта и его супруги обнаружили коронавирус. Их госпитализировали, из больницы Добронравова и Пахмутову выписали в январе 2021 года.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). В 1950 году он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе имени Горького, а в 1952 году — Московский городской педагогический институт имени Потемкина.

Добронравов снялся в эпизодических ролях в двух фильмах — «Спортивная честь» (1951, в титрах не указан) и «Возвращение Василия Бортникова (1953). В 1956 году он женился на Пахмутовой, детей у пары не было.