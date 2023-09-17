В НАТО анонсировали в 2024 году крупнейшие учения после холодной войны

CentralAsia (CA) - Североатлантический альянс проведет в 2024 году крупнейшие в своей истории учения после холодной войны. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло. Об этом пишет ТАСС.

По словам Бауэра, более 40 тыс. человек примут участие в учениях в Германии, Польше и странах Балтии.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на источники, что ожидается, что в маневрах под названием «Стойкий защитник» будут задействованы не менее 41 тыс. военнослужащих и более 50 кораблей, в ходе учений будет совершено от 500 до 700 боевых вылетов. Планируется использование «реальных географических данных для создания более реалистичных сценариев для войск».

Цель учений, по утверждению издания, заключается в «отработке попытки отражения российской агрессии, направленной против одной из стран - членов альянса». Маневры якобы рассматриваются НАТО как «ключевая часть демонстрации Москве готовности альянса к войне».

По данным FT, учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте 2024 года. Участие в них, помимо 31 страны, входящей в НАТО, примет Швеция, которая все еще ожидает одобрения своего вступления в альянс со стороны Турции и Венгрии.