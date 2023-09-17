В индийском штате Керала два человека погибли в результате вспышки вируса нипах

CentralAsia (CA) - Национальная служба здравоохранения Великобритании отслеживает вспышку вируса Нипах в Индии, от которого нет лекарства и который может убить 75 процентов заразившихся, сообщает Daily Mail.

Вирус стал причиной гибели двух человек в южном штате Керала. Здесь наблюдается четвертая с 2018 года вспышка вируса.

Власти закрыли школы и учреждения и объявили девять деревень зонами сдерживания из-за опасений заражения вирусом, повреждающим мозг.

Общественный транспорт также приостановлен, а соседние штаты проверяют путешественников из Кералы на наличие потенциальных симптомов.

Нипах распространяется фруктовыми летучими мышами, которые могут передавать вирус людям при контакте с инфицированными жидкостями организма, такими как слюна или моча, оставленная на фруктах. Эти люди могут затем заразить других при тесном контакте, включая потенциальную передачу воздушно-капельным путем через кашель и чихание.

Нипах может убить, вызвав как серьезные проблемы с дыханием, так и смертельный отек мозга. Никакая вакцина или лекарства не действуют против вируса, а лечение направлено на то, чтобы помочь пациентам пережить симптомы, пока организм борется с инфекцией.

Нынешняя вспышка заболевания в Керала-Нипах является четвертой по счету в этом районе с 2018 года.

Первая волна случаев привела к гибели 21 человека, еще два случая смерти произошли в результате небольших вспышек в 2019 и 2021 годах.

Нипах был впервые обнаружен в 1999 году после вспышки среди свиноводов в Малайзии.