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Госсекретарь США и генсек ООН обсудили зерновую сделку

CentralAsia (CA) -  Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришем по телефону обсудили зерновую сделку. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Разговор состоялся в преддверии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая Черноморскую зерновую инициативу, войну России против Украины и ситуацию с безопасностью на Гаити. Они обсудили приоритеты США для Генеральной Ассамблеи, включая укрепление основных принципов Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, модернизацию ООН для решения проблем XXI века.

Госсекретарь поделился информацией о параллельных мероприятиях, проводимых в США, посвященных борьбе с угрозой синтетических наркотиков, использованию искусственного интеллекта для достижения целей ООН в области устойчивого развития, и привлечение частного капитала для реализации крупных инфраструктурных проектов.

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