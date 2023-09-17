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На территории Таджикистана утром произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (TJ) -  На территории Таджикистана в 06:04 17 сентября произошло землетрясение силой 4 балла, сообщает Институт сейсмологии Кыргызстана.

Очаг землетрясения расположен в 36 км от населенного пункта Каракенджа.

В Кыргызстане толчки не ощущались.

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