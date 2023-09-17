На территории Таджикистана утром произошло землетрясение силой 4 балла
- Таджикистан, происшествия
- 12:06, 17 сентября 2023
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CentralAsia (TJ) - На территории Таджикистана в 06:04 17 сентября произошло землетрясение силой 4 балла, сообщает Институт сейсмологии Кыргызстана.
Очаг землетрясения расположен в 36 км от населенного пункта Каракенджа.
В Кыргызстане толчки не ощущались.
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