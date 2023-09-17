Пашинян считает возможным подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года

CentralAsia (CA) - Подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном до конца года возможно, Ереван делает все необходимые шаги для этого. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Очевидно, что тяжелый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс. Мы тратим много времени на закрытие Лачинского коридора и гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Эту энергию и время следовало направить на работу над мирным договором. Я всегда считаю возможным подписать мирное соглашение до конца года, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение. Да, считаем возможным подписание до конца года», - заявил он.

После завершения военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного соглашения. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы. Лидеры двух стран Пашинян и Ильхам Алиев провели несколько личных встреч при посредничестве России и ЕС, стороны регулярно сообщают о передаче друг другу новых предложений и комментариев к проекту мирного соглашения, однако на границе периодически случаются инциденты со стрельбой, в которых Баку и Ереван обвиняют друг друга. Другим препятствием для заключения данного договора в Ереване называют установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре и блокирование этой дороги в Нагорный Карабах, что, по данным армянской стороны, привело к гуманитарному кризису в регионе.