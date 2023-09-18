В Южной Корее хотят запретить есть собак

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CentralAsia (CA) - Законодатели Южной Кореи, представляющие правящую и главную оппозиционную партии, планируют принять специальный закон о запрете на употребление в пищу мяса собак. Против этого обычая выступают зоозащитники, сообщает Bloomberg.

Главная оппозиционная Демократическая партия, имеющая большинство в парламенте, предложила принять этот закон на последней очередной сессии парламента.

Законодатели от консервативной партии «Сила народа» президента Юн Сук Ёля поддерживали это предложение. Таким образом, имеется достаточно голосов для принятия закона, несмотря на противодействие фермеров, выращивающих собак для употребления в пищу.

«Около 10 млн южнокорейских домохозяйств разводят домашних животных. Пришло время положить конец поеданию собак», – заявил глава комитета по политике правящей партии Пак Дэ Чхоль.

Несмотря на то, что потребление собачьего мяса в стране за последние несколько лет резко сократилось, попытки ввести такой запрет ранее не увенчались успехом из-за сильного противодействия со стороны владельцев собачьих ферм и ресторанов.

По сообщению местных изданий, первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи добивается прекращения этой практики. В августе она появилась на пресс-конференции защитников животных и пообещала сотрудничать с ними до тех пор, пока индустрию собачьего мяса не искоренят.

Правящий консервативный блок и главная оппозиционная партия готовятся к парламентским выборам в апреле следующего года. Они могут предложить тем, кто занимается разведением собак, субсидии, которые помогут им адаптироваться к утрате источника дохода.