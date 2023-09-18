Украинские войска освободили село Клещеевка под Бахмутом, - ВСУ

- Азия и мир, политика
- 10:43, 18 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Украинские войска освободили населенный пункт Клещеевка на Бахмутском направлении Донецкой области, сообщил глава пресс-службы восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.
«Мы подтверждаем освобождение. Подразделениями 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, а также объединенной штурмовой бригады национальной полиции «Лють». Клещеевка освобождена, она украинская», - сказал он в комментарии «Би-Би-си».
В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военных за освобождение села. Замминистра обороны Украины Анна Маляр добавила, что в этой операции принимала участие и 95-я десантно-штурмовая бригада.
В пятницу Украина заявила об освобождении Андреевки – еще один населенный пункт около Бахмута и находящийся вблизи линий снабжения города. Контроль над двумя селами позволяет ВСУ окружать Бахмут, приближая блокирование логистических путей в город с южного направления, сообщает издание.
В июле официальный представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый пояснял, что освобождение Андреевки улучшит тактическое положение украинских сил и позволит окружить Бахмут или вытеснить из него российскую армию. Ключевыми для окружения Бахмута назывались Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка.
Россия установила контроль над Бахмутом в мае этого года.