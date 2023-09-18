Бывший сват Назарбаева «добровольно» вернул Казахстану активы на $195,4 млн

Кайрат Боранбаев

CentralAsia (KZ) - Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев «добровольно» вернул государству активы на сумму свыше 90 млрд тенге ($195,4 млн). Среди них есть нефтяное месторождение, газораспределительная компания, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие, сообщает пресс-служба Агентства республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Также Боранбаев перечислил 30 млрд тенге ($65 млн) в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

«Все эти объекты будут переданы на баланс государственных органов и компаний, а денежные средства использованы для развития инфраструктуры образования», — указано в сообщении.

В Агентстве напомнили, что ранее бизнесмен также возместил ущерб в 14,5 млрд тенге ($31,5 млн) в рамках расследования хищения средств при импорте природного газа.

Кайрат Боранбаев входил в топ-50 богатейших и влиятельнейших бизнесменов Казахстана. Его дочь была замужем за внуком бывшего президента Нурсултана Назарбаева — Айсултаном, который умер в августе 2020 года. О задержании и аресте Боранбаева пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу заявила 17 марта 2022 года. Бизнесмену вменили хищение средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

В марте текущего года Сарыаркинский районный суд №2 города Астаны приговорил Боранбаева к восьми годам лишения свободы. Два других фигуранта дела — генеральный директор «АзияГазЧунджа» Роман Наханов и бывший заместитель председателя правления QazaqGaz Тайыр Жанузак — также получили по восемь лет колонии каждый. Все они были признаны виновными в хищении 14,5 млрд тенге при перепродаже газа национальной компании.

Минувшим летом судебная коллегия по уголовным делам отменила приговор Боранбаеву и другим подсудимым по его делу из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ. Дело, как ожидается, будет пересмотрено апелляционным судом.

В Казахстане с недавнего времени действует закон, согласно которому местные бизнесмены могут вернуть государству активы, законное происхождение которых они не могут доказать. В случае добровольного раскрытия и возврата активов, предпринимателя освобождают от всех видов ответственности.

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