Захват заложников в банке Астаны: Мурадова приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии

Алихан Мурадов

CentralAsia (KZ) - В специализированном межрайонном суде Астаны завершились слушания по делу о захвате 30-летним Алиханом Мурадовым заложников в отделении Kaspi банка. Суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, передает Informburo.kz.

«Признать Алихана Мурадова виновным по статье 261, часть 2, пункты 4 и 8, 9 УК РК («Захват заложника с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, совершённый из корыстных побуждений или по найму») и назначить ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы», – зачитал приговор судья Абинур Карабаев.

Прокурор во время прений попросила суд приговорить Мурадова к 8 годам заключения. Смягчающими обстоятельствами обвинитель посчитала чистосердечное раскаяние и активное содействие следствию. Отягчающих обстоятельств прокурор не усмотрела.

18 июня Алихан Мурадов совершил нападение на банк, предварительно он собрал муляж взрывного устройства из зажигалки и курительного устройства, приобрёл пистолет-зажигалку в сувенирном магазине. Он заперся с посетителями в одном из отделений Kaspi банка по адресу Достык, 12 в Астане. Преступника обезвредили и водворили в ИВС, все семь заложников были освобождены, они не пострадали.

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