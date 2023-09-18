Во второй половине недели в Узбекистане станет прохладнее

CentralAsia (UZ) - Во вторник на территорию Узбекистана произойдёт вторжение влажной и прохладной воздушной массы с районов Поволжья. Ожидается увеличение облачности, местами возможен кратковременный дождь, лишь по югу и Ферганской долине сохранится сухая погода, сообщил Узгидромет.

Местами по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком. Температура воздуха начнёт снижаться, но незначительно, и в дневные часы будет в пределах +26…+28 градусов Цельсия.

В среду, 20 сентября, по центральным и восточным областям местами пройдут кратковременные дожди, в предгорьях и горах — местами сильный, в отдалённых районах — с грозами. По остальной территории Узбекистана осадков не ожидается.

Во второй половине недели по территории Узбекистана вновь установится сухая погода, только в предгорных и горных районах местами пройдут дожди.

Температура воздуха 20−22 сентября продолжит понижаться, и в дневные часы не будет превышать +23…+25 градусов. Прохладнее станут ночные и утренние часы, температура будет в пределах +11…+16.

В Ташкенте 18−19 сентября небольшая, временами переменная облачность, преобладание погоды без осадков, лишь во второй половине дня 19 сентября возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет в пределах +26…+29 градусов.

20 сентября ночью и утром дождь, днём без осадков. 21−22 сентября осадков также не ожидается. Ночная температура понизится до +13…+15 градусов, дневная — до +23…+25.

Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, 19 сентября возможно усиление до 12−15м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.