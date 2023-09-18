Главы стран Центральной Азии наградили Гурбангулы Бердымухамедова почетным знаком

Гурбангулы Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 14 сентября по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, посетил с рабочим визитом Душанбе, где проходила пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, а также, в качестве почетного гостя, президента Азербайджана.

После саммита во Дворце «Касри Миллат», где собрались все его участники, экс-президента Туркменистана наградили почетным Знаком глав государств Центральной Азии, сообщает госинформагентство ТДХ.

Этого знака его удостоили «за выдающийся вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства между государствами ЦА, за углубление сотрудничества стран региона в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных интересов и инициатив центральноазиатских стран в международном сообществе, а также за многолетние личные усилия, направленные на созидательное и поступательное развитие».

В своем выступлении Бердымухамедов напомнил, что первая Консультативная встреча прошла в Ташкенте, вторая – в Астане, третья – в НТЗ «Аваза», а четвертая – в Чолпон-Ате.

«Сегодня мы живем в непростом мире, перед нами стоит множество вопросов, касающихся политики и экономики, но самое главное, чтобы у нас были общие гуманитарные интересы», – сказал он.

Экс-президент добавил, что страны региона обладают обширными природными ресурсами, промышленным и технологическим потенциалом, а создание рентабельных производственных линий, коридоров интеграции и кооперации являются актуальной темой.

Затем от имени президента Сердара Бердымухамедова он пригласил бывших коллег принять участие в запланированных в 2024 году торжествах по случаю юбилея туркменского мыслителя и поэта Махтумкули Фраги.

«Данный знак обязывает меня, чтобы я и далее приложил все свои силы и жизненный опыт во имя укрепления уз дружбы наших народов», – заключил он свое выступление.

После официальных мероприятий президент Таджикистана подготовил обширную культурную программу для участников пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Гости посмотрели концерт «Вечер дружбы», а затем прогулялись по экспо-центру и Правительственной даче президента Таджикистана, где были выставлены местные овощи, фрукты и сухофрукты.