ВОЗ призвал Китай дать больше информации о происхождении Covid-19

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CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения потребовал у властей Китая дать дополнительные сведения о происхождении Covid-19. Об этом сообщает газета Financial Times.

Он подчеркнул, что готов выслать вторую делегацию для расследования этого вопроса, так как появление пандемии этого вируса до сих пор остаётся неясным спустя четыре года после первых случаев заражения в китайском городе Ухань.

«Мы настаиваем на том, чтобы Китай предоставил полный доступ, и просим другие страны поднимать этот вопрос во время своих двусторонних встреч – (чтобы заставить Пекин) сотрудничать», – заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Комментарии главы ВОЗ прозвучали на фоне обсуждений по обновлению вакцин после увеличения случаев заболевания коронавирусом. Несмотря на то, что миру, по словам учёных, больше не угрожает острая стадия пандемии, странам следует усилить надзор за другими мутировавшими вариантами этого вируса.

Сейчас рассматривают две популярные теории происхождения Covid-19: передача вируса от животного к человеку на рынке морепродуктов в Ухане или утечка из местной лаборатории.

«Скоро мы получим ответ. Это вопрос времени», – добавил Гебрейесус.

Вспышка заболеваемости Covid-19 впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 30 января 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта 2020 года – пандемией.