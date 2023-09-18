Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны

CentralAsia (CA) - В понедельник, 18 сентября, Кабинет министров Украины уволил всех заместителей министра обороны. Также уволен государственный секретарь Министерства обороны Константин Ващенко. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Уволены с должностей заместителей министра обороны: Анна Маляр, Денис Шарапов, Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский. Кроме того, с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции уволен Андрей Шевченко, а с должности заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега.

Свою должность сохранил только первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Причины для увольнений власти не привели.

Почти все заместители министра обороны Украины были гражданскими, а не кадровыми военными. Единственным среди них кадровым военным был Павлюк, отмечал бывший глава Минобороны Алексей Резников. Назначение Павлюка на должность первого замглавы министерства он объяснял тем, что в военное время стране необходимо экспертное мнение людей с военным опытом. Павлюк занял пост первого замглавы Минобороны в феврале 2023 года.

Как сообщили Cуспiльне в пресс-службе главы Минобороны Украины, увольнение замминистров — не автоматическая процедура после вступления в должность нового руководителя министерства. Такое решение принял кабмин.

При этом «Украинская правда» пишет, что, согласно закону Украины об органах исполнительной власти в случае увольнения министра его первый и остальные заместители увольняются с должностей по решению кабмина. Высокопоставленные источники сообщили изданию, что все заместители написали заявления на увольнение добровольно по просьбе нового главы ведомства Рустема Умерова, и больше на свои должности не вернутся.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны. Новым главой украинского Минобороны стал руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.