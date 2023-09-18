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В Казахстане рассекретили более 2,4 млн архивных карточек жертв репрессий, 311 тыс. из них реабилитировали
// orda.kz

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане рассекретили более 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий за период 1929–1956 годов, сообщила Генпрокуратура республики. По ее данным, 251 тыс. дел передали в архив президента, они вскоре станут доступны «заинтересованным лицам».

Еще 265 тыс. дел планируется направить в архив до конца года. «311 тыс. лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано»,— уточняется в пресс-релизе ведомства.

В ноябре 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по реабилитации жертв политических репрессий. В январе 2023 года государственный советник Ерлан Карин представил президенту 31 том документов и материалов, посвященных им.

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