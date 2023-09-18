Участок Великого Шелкового пути включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

CentralAsia (UZ) - Зарафшан-Каракумский коридор — ключевой участок Великого Шелкового пути, проходящий по современной территории Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, — включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом говорится на сайте организации из структуры ООН.

Соответствующее решение было принято в ходе 45-й сессии Комитета Всемирного наследия, который проводит заседания с 10 по 25 сентября в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

Как сказано в описании объекта, 866-километровый коридор простирается с востока на запад вдоль реки Зарафшан и далее на юго-запад по древним караванным дорогам, через пустыню Каракумы до Мервского оазиса. На этом пути встречаются труднопроходимые горы и плодородные речные долины. Участок известен со II века до нашей эры, он использовался по XVI век нашей эры для торговли разнообразными товарами.

«Здесь люди путешествовали, жили, побеждали или терпели поражения, превращая это место в плавильный котел народностей, религий, культуры, науки и технологий», — отметили в ЮНЕСКО.

Зарафшан-Каракумский коридор состоит из 31 участка, девять из которых находятся в Таджикистане, 15 — в Узбекистане и еще семь — в Туркменистане.

В частности, путь захватывает Согдийскую область Таджикистана, здесь выделены такие достопримечательности, как мавзолей Ходжи Мухаммада Башоро, крепость «Хисорак», древний город Пенджикент.

Узбекистан представлен сразу тремя регионами — Навоийской, Бухарской и Самаркандской областями. Эксперты отметили целый ряд архитектурных памятников. Например, храм «Жартепа II», караван-сарай «Рабати Малик», мечеть «Деггарон», некрополь «Чор-Бакр», древние городища Варахша и Пайкенд.

Из объектов на туркменской территории представлены участки, расположенные в Марыйской и Лебапской областях, — такие как караван-сараи «Мансаф» и «Конегала», городище Амул, исторический памятник «Тахмаладж».

С полным перечнем отмеченных экспертами частей внесенного в список Всемирного наследия коридора Шелкового пути и подробной картой можно ознакомиться здесь.