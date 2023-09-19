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Число монгольских студентов, желающих учиться на Кубе, увеличивается

CentralAsia (MNG) -  В рамках своего визита в Республику Куба министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн встретился с министром высшего образования Вальтером Балухой Гарсиа и заместителем министра внешней торговли и инвестиций Ана Тересита Фрага.

Кубинская сторона сообщила, что увеличивает число монгольских студентов, поступающих в высшие учебные заведения Кубы, до пяти ежегодно. Монгольская сторона также обязалась ежегодно принимать пять кубинских студентов в рамках стипендиальной программы правительства Монголии. Положительно решена просьба о зачислении монгольских выпускников медицинских институтов Кубы в последипломное обучение.

Министры обменялись мнениями о начале совместных исследований молодых ученых в области вакцин, сельского хозяйства и ветеринарии. В дополнение к этому предложению кубинская сторона предложила сотрудничать в сферах продовольственной безопасности, изменения окружающей среды и возобновляемых источников энергии, и обе стороны достигли соглашения о совместной работе в этих областях.

Была достигнута договоренность, что сотрудничество в вышеуказанных областях будет начато до визита президента Кубы в Монголию в следующем году по приглашению президента Монголии.

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