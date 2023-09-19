Первый монгольский фильм, который будет показан в Торонто и Венеции

CentralAsia (MNG) - Монгольский режиссер Лхагвадулам Пурэв-Очир возвращается в Венецию (в «Горизонтах») и Торонто (в «Центральном фильме») со своим полнометражным дебютом «Город ветра» после того, как в прошлом году она выиграла призы за короткометражный фильм на обоих фестивалях за фильм «Снег в сентябре». Это первый монгольский фильм, который когда-либо играл на обоих фестивалях, и он рассказывает историю 17-летнего мальчика Зе (Тэргэл Болд-Эрдэнэ), который живет между двумя мирами — влюбляется в девушку и усердно учится. школу, одновременно совмещая свою общественную ответственность как шамана.

Вдохновением для рассказа послужил кризис, который Лхагвадулам Пурэв-Очир пережила, когда ей было двадцать с небольшим, когда она чувствовала себя подавленной и обремененной. Полагая, что виной всему совмещение нескольких работ — в том числе преподавателя истории кино и режиссуры в Монгольской школе кино, радио и телевидения — мать отвела ее на встречу с шаманом, который, к удивлению Лхагвадулам, оказался моложе. чем она сама с татуировкой и серьгой. Поначалу ей было трудно соединить эти два понятия, но благодаря этой встрече она начала понимать себя.

«Город ветра» был одним из первых получателей нового фонда поддержки монгольского кино, целью которого является содействие монгольским кинематографистам в международном сотрудничестве. Фильм стал результатом совместного производства шести стран: Франции, Монголии, Португалии, Нидерландов, Германии и Катара. Компания Best Friend Forever со штаб-квартирой в Брюсселе занимается международными продажами. Локарно также сыграл решающую роль в продвижении монгольского кино на карту мира, когда он был включен в качестве основной территории в отраслевую программу «Открытые двери» швейцарского кинофестиваля.

Съемки начались в октябре прошлого года, ровно через год после короткометражного фильма «Снег в сентябре». Оба фильма были сняты в столице Монголии Улан-Баторе, и между ними она впервые стала матерью.

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