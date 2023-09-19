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Монголия наградила двух исследователей Боннского университета

CentralAsia (MNG) -  Почетные награды достались археологам профессору Яну Бемману и Сюзанне Райхерт.

Двум археологам из Боннского университета были вручены крупные награды в знак признания их многолетней успешной исследовательской работы в Монголии. На церемонии, состоявшейся в Министерстве образования и науки Монголии в столице Улан-Баторе, госсекретарь М.Батгэрэл прикрепил к лацкану профессора Яна Беммана орден Полярной звезды - высшую награду, которой страна может наградить иностранного гражданина. Сюзанна Райхерт получила Медаль Дружбы.

Оба исследователя в настоящее время работают в Монголии в рамках исследовательского подразделения 5438 «Воздействие городов на Монгольское плато – переплетения экономики, городов и окружающей среды», которое недавно получило финансирование от Немецкого исследовательского фонда (DFG).

Профессор Ян Бемманн с кафедры доисторической и раннеисторической археологии Боннского университета и его коллега Сюзанна Райхерт исследуют основание городов Монгольской империи с 2007 и 2009 годов соответственно. Оба в настоящее время находятся в этой восточноазиатской стране. Благодаря обширной сети контактов среди монгольских исследователей, их награды не стали полной неожиданностью. «Наши друзья предупредили нас, чтобы мы взяли с собой что-нибудь красивое», — рассказывает Бемманн. Таким образом, помимо практичной повседневной одежды оба исследователя имели при себе подходящую одежду для приема в министерстве.

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