Индия и Монголия рассматривают проект нефтеперерабатывающего завода

CentralAsia (MNG) - Индия и Монголия рассмотрели ход строительства первого в этой центральноазиатской стране нефтеперерабатывающего завода, который строится при содействии Нью-Дели. Обзор проекта был проведен во время трехдневного визита Саураба Кумара, секретаря (Восток) Министерства иностранных дел, в Монголию, который завершился в четверг.

Кумар провел переговоры с госсекретарем МИД Монголии Анхбаяром Нямдоржем и посетил министра образования и науки Л. Энх-Амгалана, а также министра и главного секретаря кабинета министров Амарбаясгалана Дашзагвэ.

Согласно заявлению министерства иностранных дел, он также посетил монастыри Гандан и Петхуб, а также осмотрел аймаке Дорноговь.

«В ходе визита обе стороны обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства Индии и Монголии и поддержание взаимодействия на высоком уровне», - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что обе стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в различных секторах, включая партнерство в целях развития, образование, информационные технологии, возобновляемые источники энергии, связь, культуру, наращивание потенциала, углеводороды, горнодобывающую промышленность, оборону и безопасность.

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