Хурэлсух прибыл в США

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 19-23 сентября прибыл в Нью-Йорк (США) для участия в общих дискуссиях на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Монголии примет участие в общем комментарии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступит с речью, в которой выразит позицию Монголии по актуальным вопросам международных отношений. За это время он планирует встретиться с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главы государств и правительств некоторых стран.

Хурэлбаатар, Чимэд заместитель премьер-министра, министр экономики и развития Монголии, примет участие во встрече высокого уровня по «Целям устойчивого развития» и обсуждении высокого уровня по теме «Финансирование развития». В основных мероприятиях конференции примут участие представители правительства во главе с министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

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