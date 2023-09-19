Стартовал 34-й книжный фестиваль под девизом «Давайте читать больше»

CentralAsia (MNG) - На главной площади Улан-Батора стартовал 34-й книжный фестиваль, организованный под эгидой Спикера Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатара Гомбожава под девизом «Давайте читать больше».

Ежегодно в Книжном фестивале регулярно принимают участие более 200 издателей и более 300 авторов. В этом году добавилось 50 новых участников.

В эти дни граждане могут просмотреть выставку книг, брошюр и исследовательской информации, организованную Парламентским научно-исследовательским и учебным институтом, ознакомиться с образовательной программой Парламента, а также установить приложение D-Parliament на мобильный телефон и создать аккаунт. Люди также могут принять участие в конкурсе на правильное написание слова «Конституция» монгольским шрифтом.

Ежегодно книжный фестиваль посещают 240 000 человек. По данным управления СМИ и связей с общественностью Великого Государственного Хурала, 88,4% читателей предпочитают читать бумажные книги, а один читатель покупает в среднем 8 книг в год.

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