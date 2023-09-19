Медведь Мазаалай станет «животным национальной гордости Монголии»

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлкий разместил в своих социальных сетях: «По инициативе президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа гобийский медведь Мазаалай станет «Животным национальной гордости Монголии».

Популяция медведей Мазаалай в последние годы увеличивается, что является хорошей новостью, и министерство считает, что необходимо проводить дальнейшую политику по увеличению и защите популяции.

Зоологи рассказали, что медведи Мазаалай не живут парами и стаями и очень редко встречаются парами. Для того чтобы определить численность этого животного, существует метод определения численности путем исследования фекалий и следов, которые они оставляют в природе. По последней переписи населения в Монголии насчитывалось 52 медведя Мазаалай.

Гобийский бурый медведь, или мазаалай, Ursus arctos gobiensis (монг. Мазаалай) — подвид бурого медведя, Ursus arctos, обитающий в пустыне Гоби в Монголии. В настоящее время в монгольской Красной книге гобийский медведь имеет статус «очень редкий». Мазалай находится под угрозой исчезновения, так как исключительно маленький размер популяции делает этот подвид очень уязвимым.

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