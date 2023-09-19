Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где озвучил планы встреч и переговоров в США
- Азия и мир, политика
- 9:42, 19 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США.
Как пишет политик в своем телеграм-канале, он прилетел в Нью-Йорк и сразу отправился к военнослужащим ВСУ, которые проходят в США лечение и реабилитацию.
В рамках поездки Зеленский планирует выступить на Генассамблее ООН, посетить заседание Совбеза организации, а также провести «веские двусторонние встречи».
Затем президент Украины отправится в Вашингтон, где у него запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством, американским бизнесом и журналистами.
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