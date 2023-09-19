Канада обвинила Индию в политическом убийстве на своей территории

Хардип Сингх Ниджар

CentralAsia (CA) - Канадский лидер заявил, что в июне этого агенты Индии убили лидера сикхской общины в Британской Колумбии. Индия назвала обвинение «абсурдным». Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что «агенты правительства Индии» совершили в июне убийство лидера сикхской общины в Британской Колумбии. Это взрывоопасное обвинение, которое, вероятно, еще больше испортит отношения между двумя странами.

Выступая в Палате общин, Трюдо заявил, что он поднял вопрос о причастности Индии к расстрелу сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара непосредственно с премьер-министром Нарендрой Моди на встрече на высшем уровне «Большой двадцатки» в начале этого месяца «в недвусмысленных выражениях». Он сказал, что обвинение основано на разведывательных данных, собранных канадским правительством.

«Любое участие иностранного правительства в убийстве канадского гражданина на канадской земле является неприемлемым нарушением нашего суверенитета», — заявил депутатам Трюдо. Он сказал, что Канада будет оказывать давление на Индию, чтобы она сотрудничала с расследованием убийства г-на Ниджара, который агитировал за независимость сикхов.

Мелани Жоли, министр иностранных дел, позже объявила, что Канада выслала индийского дипломата, которого она назвала главой индийской разведки в Канаде.

Министерство иностранных дел Индии во вторник утром отвергло обвинения Канады как «абсурдные» и политически мотивированные, заявив, что Канада уже давно предоставляет убежище «халистанским террористам и экстремистам», которые угрожают безопасности Индии. Халистан — это название независимого сикхского государства, которое хотят создать борцы за независимость.

В министерстве заявили, что г-н Моди «полностью отверг» обвинения, когда г-н Трюдо представил их ему. «Мы призываем правительство Канады принять оперативные и эффективные правовые меры против всех антииндийских элементов, действующих на их территории», — говорится в заявлении министерства.

Утверждение о том, что правительство Индии было причастно к политическому убийству в Канаде, вероятно, еще больше ухудшит отношения между двумя странами. Ранее в этом месяце Канада приостановила переговоры по торговому соглашению с Индией, которое должно было быть заключено в этом году — как теперь выяснилось, из-за обвинений в убийстве. Во время саммита G20 г-н Моди исключил г-на Трюдо из списка лидеров, с которыми он провел официальные двусторонние встречи.

Г-н Трюдо сказал, что многие канадцы индийского происхождения — они составляют около 4 процентов населения — были возмущены убийством и в некоторых случаях опасались за свою личную безопасность. В Канаде насчитывается около 1,4 миллиона граждан индийского происхождения, многие из которых являются сикхами; в их число входит Джагмит Сингх, лидер оппозиционной Новой демократической партии, которая удерживает у власти правительство меньшинства г-на Трюдо. Сингх — распространенная фамилия и второе имя в Пенджабе.

45-летний Ниджар был застрелен возле сикхского храма в Суррее, Британская Колумбия. На пресс-конференции в июне следователи Королевской канадской конной полиции заявили, что он попал в засаду, устроенную людьми в масках, но не уточнили, является ли нападение политически мотивированным.

Г-н Ниджар был известен тем, что выступал за создание независимого сикхского государства Халистан, которое включало бы части индийского штата Пенджаб, а Индия объявила его разыскиваемым террористом.

Ссылаясь на полицейское расследование, ни г-жа Жоли, ни Доминик Леблан, министр общественной безопасности, не предоставили никаких подробностей о причастности Индии к убийству. Но г-н Леблан сказал, что Джоди Томас, советник г-на Трюдо по национальной безопасности, а также глава канадской разведки, был в командировках в течение последних нескольких недель, «чтобы противостоять индийским спецслужбам с этими обвинениями».

Из замечаний двух министров было неясно, насколько оперативно поступило индийское правительство и какое сотрудничество оно предложило, если таковое вообще имелось.

Г-жа Джоли сказала, что планирует обсудить действия Индии во время встреч с союзниками Канады после того, как она поедет в Нью-Йорк на этой неделе на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций.

Объявление было сделано в тот же день, когда судья начал публичное расследование вмешательства иностранных правительств. Это было вызвано обвинениями во вмешательстве Китая в канадскую политику, но г-н Леблан заявил, что проверка действий Индии входит в мандат расследования. «Очевидно, что эти обвинения находятся на гораздо более серьезном уровне», — сказал он.

Г-н Ниджар открыто заявлял об угрозах своей жизни, о которых было сообщено канадскому разведывательному агентству, некоммерческой организации Всемирной сикхской организации Канады, говорится в заявлении.

«Если эти обвинения правдивы, они представляют собой возмутительное оскорбление суверенитета Канады», — сказал Пьер Пуалиевр, лидер Консервативной партии. «Наши граждане должны быть защищены от внесудебных убийств всех видов, прежде всего со стороны иностранных правительств».

Г-н Сингх, лидер Новой демократической партии, нарушил протокол и обратился к Палате общин на пенджабском и английском языках и заявил, что разговаривал с сыном г-на Ниджара. «Я мог услышать боль этой утраты в его голосе», — сказал г-н Сингх. «Я могу только представить, насколько болезненнее будет узнать об этой потенциальной связи».

Слухи о возможном возмездии со стороны Индии тем, кто критикует ее правительство, разожгли страх среди сикхских экспатриантов и отбили у многих желание возвращаться в эту страну, сказал г-н Сингх. Но Канада, по его словам, рассматривалась как «маяк безопасности».

«Та безопасность и безопасность, которые чувствуют многие канадцы, теперь пошатнулись», — сказал он.

Сикхи — относительно небольшая религиозная группа, насчитывающая около 25 миллионов приверженцев по всему миру, большинство из которых проживают в Индии.

Жестокое сикхское восстание, произошедшее в Индии в 1980-х годах, привело к гибели ряда правительственных чиновников. По данным правозащитных групп, правительство ответило массовыми нарушениями прав человека, включая пытки и внесудебные казни.

В 1984 году премьер-министр Индира Ганди послала военных штурмовать Золотой храм в Амритсаре, самое святое место сикхизма, укрепленное тяжеловооруженными сикхскими боевиками. Правительство заявило, что в результате столкновения погибли сотни людей, но другие считают, что число погибших исчисляется тысячами.

В отместку двое сикхских телохранителей премьер-министра убили ее, что спровоцировало беспорядки, в которых были убиты тысячи сикхов.

В 1985 году на рейсе Air India из Торонто в Лондон взорвалась бомба, в результате чего погибли все 329 человек, находившиеся на борту. Это остается самым смертоносным террористическим актом и самым страшным массовым убийством в Канаде.

После длительного расследования и суда в 2005 году двое сикхских сепаратистов из Британской Колумбии были оправданы по обвинению в убийстве и заговоре, связанном с этим взрывом, а также во втором взрыве, в результате которого погибли два грузчика в Японии. Многие свидетели либо умерли (некоторые были убиты), либо, по всей видимости, их запугали, чтобы они не давали показаний. Записи телефонных разговоров канадской разведки были стерты до того, как их можно было использовать в качестве доказательств, а вещественные доказательства были уничтожены в результате взрыва.

Третий сикх был признан виновным в непредумышленном убийстве за участие в изготовлении бомб, а затем и в лжесвидетельстве на суде по делу об убийстве.

Около года назад был застрелен Рипудаман Сингх Малик, один из оправданных в 2005 году. Двое мужчин были позже арестованы, но это убийство встревожило сикхскую общину в Британской Колумбии.