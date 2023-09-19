Президенты Туркменистана и Южной Кореи провели встречу в Нью-Йорке

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Нью-Йорке.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, Бердымухамедов выразил уверенность, что нынешние переговоры будут способствовать определению новых путей развития двусторонних отношений и придадут действенный импульс их дальнейшему расширению.

В ходе встречи стороны отметили, что туркмено-корейские связи и взаимовыгодное партнёрство, основанные на принципах равноправия, взаимной выгоды, уважения и доверия, получили активное развитие и продолжают неуклонно расти по восходящей линии, наполняясь качественно новым содержанием. Они также подчеркнули, что сотрудничество между двумя странами осуществляется не только в двустороннем формате, но и в рамках международных организаций.

Стороны отметили успешное двустороннее взаимодействие в рамках Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея». В рамках председательства Туркменистана в этой структуре в ноябре планируется проведение в Ашхабаде 16-го заседания этого Форума.

«В этой связи глава Туркменистана выразил твёрдую уверенность в том, что его результаты будут способствовать координации совместных с Республикой Корея усилий в реализации экономических, культурно-гуманитарных проектов на региональном уровне», - говорится в сообщении.

Стороны также отметили важную роль парламентской дипломатии в развитии отношений между двумя странами. В этом контексте они подчеркнули, что визиты делегаций на высоком уровне, такие как визит национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в Южную Корею в ноябре 2022 года и визит председателя Национальной Ассамблеи Южной Кореи Ким Чжин Пхё в Туркменистан в июле 2023 года, способствовали развитию туркмено-корейского сотрудничества в этой сфере.

В завершение встречи стороны подтвердили свою готовность и далее прилагать совместные усилия для дальнейшего развития туркмено-корейских отношений.