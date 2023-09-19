Изъятые у Гульнары Каримовой $43,5 млн потратят на снижение детской смертности в Узбекистане

Гульнара Каримова

CentralAsia (UZ) - Изъятые у старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой $43,5 млн направят на поддержку программы ООН по снижению смертности матерей и новорожденных в Узбекистане. Об этом сообщили в Фонде Uzbekistan Vision 2030 (фонд «Ишонч»), передает представительство ООН в Узбекистане.

Программа будет реализована совместно тремя организациями — ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ. Она рассчитана на 30 месяцев, охватит 600 тысяч женщин и новорожденных по всей стране. Одной из ключевых целей программы является повышение выживаемости детей, имеющих низкую массу тела при рождении, с нынешних 75% до 90%.

Фонд Uzbekistan Vision 2030 используется для возврата активов, которые были или будут окончательно конфискованы в рамках уголовного производства в отношении Гульнары Каримовой. Напомним, что в мае 2020 года Франция вернула в Узбекистан активы Каримовой на сумму $10 млн, в сентябре того же года Швейцария подписала с Узбекистаном рамочное соглашение о возврате $131 млн, а в феврале 2022 года Франция вернула еще $10 млн. В том же месяце Узбекистан и Швейцария договорились создать многосторонний трастовый фонд ООН, в который будут поступать возвращенные в Узбекистан активы Каримовой и ее сообщников. В дальнейшем эти средства решено использовать для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР), среди которых — ликвидация нищеты и голода, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария, достойная работа и экономический рост и другие.

В сентябре 2022 года в Минюсте Узбекистана сообщили, что общая сумма находящихся за рубежом преступных активов старшей дочери первого президента Узбекистана составляет почти $1,3 млрд.

Расследование деятельности Гульнары Каримова и связанных с ней компаний началось в 2012 году в странах Европы. Преступная схема включала незаконное получение крупных денежных сумм от иностранных телекоммуникационных компаний, таких как TeliaSonera, Vimpelcom, Alfa Telecom, МТС, в обмен на доступ к узбекскому рынку. Затем эти средства отмывались за рубежом, в основном в Швейцарии. В 2018 году Швейцария осудила Каримову и распорядилась конфисковать активы на сумму более $555 млн с пяти счетов в двух швейцарских банках.

В 2013 году в Узбекистане в отношении Каримовой возбудили два уголовных дела по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов. По первому делу в 2015 году ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, по второму в 2017 году – к 10 годам заключения, но затем наказание было заменено на пятилетнее ограничение свободы.

В марте 2020 года в рамках третьего уголовного дела, по которому Каримову обвиняли в организации преступного сообщества, вымогательстве и других преступлениях, ей был вынесен очередной приговор — 13 лет лишения свободы. Дочь первого президента Узбекистана находится в колонии под Ташкентом.