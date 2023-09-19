Расследование коррупционного дела в отношении Карима Масимова продолжается: КНБ Казахстана ищет его зарубежные активы

Карим Масимов

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана продолжает расследовать дело об отмывании денег и получении взятки в отношении экс-председателя КНБ Карима Масимова, сообщили в пресс-службе комитета в ответе на запрос Informburo.kz.

«В отношении имущества и денежных средств Карима Масимова КНБ продолжает досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 («Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём») и 366 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса. В рамках расследования принимаются меры по поиску и изъятию его возможных зарубежных активов», – сообщили в КНБ.

В апреле 2023 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Каримова Масимова виновным в государственной измене, попытке насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Изъятые у экс-главы КНБ и его доверенных лиц 24 539 662 доллара и 50 тысяч евро по приговору подлежат обращению в доход государства.

В марте 2022 года в КНБ сообщали, что Карим Масимов получил взятку в 2 млн долларов от представителей иностранного государства за получение закрытого контракта. Эти средства вернули из Гонконга в Национальный банк Казахстана. Также сообщалось, что Масимов в период нахождения в должности премьер-министра получил элитный гостевой дом и земельный участок в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур. В этом доме изъяли 17,2 млн долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши – элитные часы, золотые слитки, антиквариат. Кроме этого, были изъяты принадлежащие Масимову 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса.

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