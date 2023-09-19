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Недалеко от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,6

CentralAsia (KZ) -  Недалеко от Алматы произошло землетрясение. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Подземные толчки зафиксированы сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 19 сентября в 06:57 по местному времени. Их эпицентр находился в 149 километрах на восток от Алматы на территории Кегенского района в горной местности.

«Энергетический класс землетрясения – 10.3. Магнитуда MPV – 4.6. Глубина залегания – 20 километров. Сведений об ощутимости нет», – сообщили в МЧС.

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