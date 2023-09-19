Число украинских беженцев в Евросоюзе достигло 10 млн человек, - еврокомиссар

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CentralAsia (CA) - Количество мигрантов, прибывших из Украины в Европу, достигло почти 10 млн человек. Об этом в интервью радиостанции Sud Radio заявил комиссар Европейского Союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон, добавив, что большинство приехало с конца февраля 2022 года.

По словам Бретона, украинских беженцев активно принимают в основном Польша, Венгрия, Чехия. «Эта проблема, которая затрагивает всех нас, она затрагивает нас на юге Европы, она затрагивает нас на востоке», - сказал еврокомиссар.

Он уточнил, что в Чехии количество мигрантов из Украины составляет 440 тыс. человек, 4% от населения страны. Новый миграционный пакт ЕС, который должен быть принят до конца года, «улучшит защиту наших границ и отношений со странами происхождения, из которых уезжают эти мигранты», пояснил Бретон, добавив, что он также создаст «гораздо более эффективную систему, позволяющую лицам, имеющим право на получение убежища, распределяться по странам-волонтерам».