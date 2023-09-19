Индия выслала канадского дипломата после обвинений Трюдо

- Азия и мир, политика
- 14:17, 19 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Власти Индии выслали из страны канадского дипломата, сообщает ANI со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
«Дипломата попросили покинуть Индию в течение следующих пяти дней. Это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности», — сообщили в МИДе.
Ранее 19 сентября Канада выслала из страны индийского дипломата после выступления премьер-министра Канады Джастина Трюдо в парламенте. Он заявил, что канадские спецслужбы расследуют обвинения, которые связывают индийское правительство с убийством лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара в Британской Колумбии.
Трюдо подчеркнул, что любое участие иностранного правительства в убийстве гражданина страны является «неприемлемым нарушением» ее суверенитета. Индия отвергла обвинения Канады как «абсурдные и мотивированные».
В канадском МИДе уточнили, что из страны был выслан глава отдела исследований и анализа агентства внешней разведки Индии в Канаде Паван Кумар Рай.
Сикхи — этноконфессиональная группа, в основном проживающая на территории штата Пенджаб в Индии.