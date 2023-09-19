Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 48%, скончались 14 человек

CentralAsia (CA) - Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 11 по 17 сентября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 48%. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,0%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране», - сообщили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 14 человек.

В период с 4 по 10 сентября сообщалось об увеличении заболеваемости на 49,2%, было зарегистрировано 10 умерших. Таким образом, заболеваемость показывает рост шестую неделю подряд.

За прошедшую неделю количество госпитализаций составило 1 973 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 20,6%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 42 субъектах РФ, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по России.

С 11 по 17 сентября выздоровели 7 280 человек, или на 61,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.