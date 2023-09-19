В Казахстане планируют ограничить экспорт угля

CentralAsia (KZ) - В Министерстве промышленности и строительства Казахстана планируют ограничить экспорт угля. Как сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве глава ведомства Канат Шарлапаев, соответствующий приказ уже разрабатывается, передает «Власть.kz».

«На данный момент мы ввели ограничение по вывозу угля из страны автомобильным транспортом. И в данный момент мы разрабатываем меры по ограничению экспорта угля», - заявил Шарлапаев.

Он объяснил, что эти меры необходимы, чтобы социальный уголь, который продается по сниженным ценам, не вывозился за пределы страны.

«К сожалению у нас были случаи, когда социальный уголь вывозился из страны – куплен он был дешево, но продавался по экспортным ценам. И для того, чтобы максимально обеспечить население Казахстана углем для коммунально-бытовых и бытовых нужд, для домохозяйств, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля. Для того, чтобы наш уголь, который социальный и на который установлены социальные цены не ходил на экспорт по экспортным ценам», - резюмировал он.

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