В Китае открылся самый большой в мире морской научный парк, в форме гигантского НЛО. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Самый крупный в мире крытый морской научный парк Chimelong Spaceship, похожий на гигантский НЛО, открыли в китайском городе Чжухай. В океанариуме живет более 100 тыс. морских животных, сообщает Weixin.

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Общая длина морского научного парка «Чимелонг» составляет 650 м, а площадь — около 400 квадратных метров. Океанариум может принимать более 50 тыс. посетителей в день. Здесь установлены самая большая в мире аквариумная витрина и самый большой в мире аквариум с живыми кораллами, а также крупнейший морской музей. Всего в парке, разделенном на 15 тематических зон, живут около 300 видов морских животных, а также 100 видов живых кораллов.

Есть в парке и аттракционы — например, «Космический мир», имеющий сходство с фильмом «Стражи Галактики», посвященный водным ресурсам и экосистемам Азии, а также симулятор «Бермудское приключение», в котором посетители оказываются в самом центре шторма.

Открытие «Чимелонга» было запланировано еще на 2021 год, но после 10 лет проектирования и 5 лет строительства гигантский парк открыл ворота для посетителей только в сентябре 2023 года. Строительство здания обошлось компании Chimelong Group, которой принадлежат и другие крупные парки развлечений в Китае, в 1,1 млрд долларов США, пишет The Messenger.

Научный парк Chimelong Spaceship станет частью огромнейшего парка развлечений, который строит компания Chimelong Group в Чжухае. Девять лет назад здесь уже был открыт тематический аквапарк Ocean Kingdom. Планируется построить еще два масштабных объекта, включая сафари-парк.