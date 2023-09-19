Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятиях локального характера» в Карабахе

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CentralAsia (CA) - Азербайджанская армия начала «антитеррористическую операцию локального характера» в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны республики в телеграм-канале.

За несколько минут до этого бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян сообщил о массированном артобстреле Нагорного Карабаха.

«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Еще раз заявляем, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелу, из строя выводятся только легитимные военные цели», — говорится в заявлении военного ведомства.

Операция, как утверждает азербайджанская сторона, начата в целях обеспечения положений трехстороннего заявления, заключенного с Армений и Россией, а также для пресечения «широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе». В числе других причин названы разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении, нейтрализация их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности мирного населения, вернувшегося на «освобожденные от оккупации территории», «восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики», говорится в пресс-релизе.

Позже в Минобороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении начали обстреливать позиции Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Армянское издание Aravot сообщает, что работу артиллерии, автоматные очереди и звук полета дронов слышно в столице непризнанной республике — городе Степанакерт. Verelq пишет, что в городе объявлена воздушная тревога.

Варданян после начала боев призвал руководство Армении «признать Арцах (армянское название Карабаха) и присоединиться к защите своих граждан».

Сообщается, что командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы об операции.