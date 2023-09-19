Азербайджанская армия обстреливает Степанакерт. Видео

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- 16:37, 19 сентября 2023
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- Обновлено: 16:42, 19 сентября 2023
|Предыстория: Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятиях локального характера» в Карабахе
CentralAsia (CA) - Телеграм-каналы публикуют видеозаписи взрывов, которые слышны в Степанакерте, столице непризнанной республики Нагорный Карабах.
Армянское агентство «Фактор» сообщает, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по комплексу радиоэлектронной борьбы армянской армии возле Степанакерта. Также, согласно сообщениям агентства, Азербайджан применяет беспилотники и тяжелую артиллерию.
«Из окна дома в Степанакерте я вижу дым на холме напротив. Артиллерия непрерывно стреляет уже около сорока минут», — приводит «Фактор» слова местного журналиста Марата Ваняна.
Также сообщается, что в городе объявлена воздушная тревога.
Sounds like grad artillery systems pic.twitter.com/A5y6lcGDsh— Marut Vanyan (@marutvanian) September 19, 2023
Днем 19 сентября Азербайджан объявил, что начинает «антитеррористические мероприятия» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах).
В рамках этих «мероприятий», заявили в Минобороны Азербайджана, азербайджанские военные «с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».