Азербайджанская армия обстреливает Степанакерт. Видео

CentralAsia (CA) - Телеграм-каналы публикуют видеозаписи взрывов, которые слышны в Степанакерте, столице непризнанной республики Нагорный Карабах.

Армянское агентство «Фактор» сообщает, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по комплексу радиоэлектронной борьбы армянской армии возле Степанакерта. Также, согласно сообщениям агентства, Азербайджан применяет беспилотники и тяжелую артиллерию.

«Из окна дома в Степанакерте я вижу дым на холме напротив. Артиллерия непрерывно стреляет уже около сорока минут», — приводит «Фактор» слова местного журналиста Марата Ваняна.

Также сообщается, что в городе объявлена воздушная тревога.

Sounds like grad artillery systems pic.twitter.com/A5y6lcGDsh — Marut Vanyan (@marutvanian) September 19, 2023

Днем 19 сентября Азербайджан объявил, что начинает «антитеррористические мероприятия» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах).

В рамках этих «мероприятий», заявили в Минобороны Азербайджана, азербайджанские военные «с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».