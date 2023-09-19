экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Азербайджанская армия обстреливает Степанакерт. Видео
Предыстория: Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятиях локального характера» в Карабахе

CentralAsia (CA) -  Телеграм-каналы публикуют видеозаписи взрывов, которые слышны в Степанакерте, столице непризнанной республики Нагорный Карабах.

Армянское агентство «Фактор» сообщает, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по комплексу радиоэлектронной борьбы армянской армии возле Степанакерта. Также, согласно сообщениям агентства, Азербайджан применяет беспилотники и тяжелую артиллерию.

«Из окна дома в Степанакерте я вижу дым на холме напротив. Артиллерия непрерывно стреляет уже около сорока минут», — приводит «Фактор» слова местного журналиста Марата Ваняна.

Также сообщается, что в городе объявлена воздушная тревога.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил, что начинает «антитеррористические мероприятия» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах).

В рамках этих «мероприятий», заявили в Минобороны Азербайджана, азербайджанские военные «с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com