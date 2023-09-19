Азербайджан потребовал вывода армянских войск и отставки властей Карабаха. Армения ответила

CentralAsia (CA) - Достижение мира и стабильности в Нагорном Карабахе возможно только при условии «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. Об этом заявил МИД Азербайджана. В ведомстве сообщили, что для эвакуации населения из «опасной зоны» в Карабахе созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты.

Минобороны НКР сообщило, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня по всей линии соприкосновения. «19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары»,— говорится в пресс-релизе ведомства в Facebook.

Минобороны Армении утверждает, что армянских военных на территории непризнанной НКР нет.

«В официальных сообщениях и СМИ Азербайджана продолжают встречаться ложные утверждения о наличии в Нагорном Карабахе подразделений ВС РА (республики Армения), военной техники и личного состава. Министерство обороны РА неоднократно говорило и повторяет, что у республики нет армии в Нагорном Карабахе»,— сказали в ведомстве. Минобороны Армении заявило, что по состоянию на 14:00 по местному времени ситуация на границах республики была «сравнительно стабильная»

Минобороны Азербайджана уведомило, что «продолжаются локальные антитеррористические мероприятия», в рамках которых «выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура». Ведомство утверждает, что формирования вооруженных сил Армении размещают огневые средства вблизи жилых кварталов.

«Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания. В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты»,— заверили в ведомстве.

Экс-госминистр НКР Рубен Варданян сообщил «Ъ», что начался массированный арт-обстрел, и жители Степанакерта скрываются в бомбоубежищах. По словам Варданяна, в город военные пока не заходят, но в Карабахе «идет полноценная война». На распространенных в соцсетях видео слышно, что в Степанакерте звучит воздушная тревога.

Россия «встревожена резкой эскалацией ситуации» в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва призывает Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил, что начинает «антитеррористические мероприятия» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах).

В рамках этих «мероприятий», заявили в Минобороны Азербайджана, азербайджанские военные «с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».