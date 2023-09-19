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Пашинян созвал заседание Совбеза на фоне боевых действий в Карабахе
Никол Пашинян
Никол Пашинян
Предыстория: Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятиях локального характера» в Карабахе

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности (СБ) на фоне азербайджанской «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, передает Armlur.

«Проходит заседание Совета безопасности под руководством премьер-министра Никола Пашиняна. Обсуждаются масштабные военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха»,— говорится в пресс-релизе армянского СБ.

Сегодня, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). МИД Азербайджана назвал единственным путем к миру в НКР вывод всех армянских вооруженных сил, а также «роспуск режима в Степанакерте». Минобороны Армении заявило, что вооруженных сил республики в Карабахе нет. Экс-госминистр НКР Рубен Варданян рассказал «Ъ», что ведется массированный артобстрел республики, и «идет полноценная война». МИД России призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия.

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