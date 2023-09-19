Власти Нагорного Карабаха предложили Азербайджану начать переговоры

CentralAsia (CA) - Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. Об этом говорится в сообщении единого информационного центра НКР, передает News.am.

«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», — сказано в сообщении.

Вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Минобороны страны обвинило Ереван в наращивании сил на территории непризнанной республики и нарушении трехсторонних договоренностей 2020 года. Баку требует отставки властей Карабаха и вывода армянских войск.

После начала «антитеррористической операции» о взрывах сообщали в Степанакерте и других городах региона. Минобороны Азербайджана сообщало об уничтожении РЛС и подавлении огневых позиций карабахской армии.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее заявил, что задачи антитеррористических мероприятий Баку в Нагорном Карабахе близки к выполнению. «Определенные нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе», — сказал он.

Армянская сторона назвала действия Азербайджана агрессией и призвала членов Совета Безопасности ООН и российских миротворцев предпринять «ясные и недвусмысленные шаги» для прекращения боевых действий.