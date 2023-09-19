В Ереване начались протесты из-за обстрелов в Карабахе. Протестующие попытались прорваться в здание правительства

CentralAsia (CA) - Жители Еревана вышли на стихийную акцию протеста к зданию правительства Армении, сообщают СМИ.

Демонстранты перекрыли центральную площадь Республики и все въезды к ней.

Протестующие скандируют лозунги против правительства Никола Пашиняна и требуют от него вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе и защитить армянское население региона от обстрелов, которые ведут азербайджанские военные. Здание правительства оцеплено полицией.

Как сообщают СМИ, протестующие предприняли попытку прорваться в здание правительства Армении. Сотрудники правопорядка пытаются оттеснить демонстрантов. На площади собралось не меньше тысячи человек, и люди продолжают прибывать.

Как сообщает корреспондент «Медузы» с места событий, протестующие периодически забрасывают сотрудников правоохранительных органов камнями и пластиковыми бутылками.

О задержаниях или пострадавших информации пока не поступало

Акция протеста также прошла около посольства РФ в Ереване. Граждане потребовали, чтобы российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, защитили жителей региона от азербайджанской агрессии.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях» в Нагорном Карабахе и начал обстрелы территории непризнанной республики, в том числе Степанакерта. В Баку утверждают, что обстреливают только военные объекты. Азербайджан требует вывода армянских войск и «смены режима» в регионе.

В МИД Армении охарактеризовали действия Азербайджана как «широкомасштабную агрессию». Ереван утверждает, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет, и призывает Совбез ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению боевых действий.